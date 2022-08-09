Свиньи-убийцы вернулись в Иркутскую область Жители Иркутской области заявили о возвращении свиней, от нападения которых скончался мужчина

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Жительница поселка Тельма Иркутской области, где в результате нападения свиней скончался мужчина, рассказала, что на улицах снова появились свиньи-убийцы. По ее словам, хозяина опасных животных никак не наказали, он вместе с ними свободно передвигается по поселку, пока полиция бездействует, пишет «Газета.Ru».

Помогите, пожалуйста, обратить внимание Усольского суда, полиции. Тельма опять на связи и просит помощи. Хозяина свиней-убийц не наказали, свиней оставили дома, ни подписки не взяли, ни штраф не выписали, а свиньи вновь вышли на улицу, все 30 штук ходят. А полиция бездействует от слова совсем, — пожаловалась жительница.

В администрации Тельминского образования заявили, что они действуют в рамках закона. По их словам, на общем собрании гражданам объяснили, что в отношении заводчика свиней было принято четыре административных протокола, а еще шесть будут вскоре рассмотрены административной комиссией. В ведомстве также добавили, что ветеринары проведут обработку животных.

Представители администрации отметили, что на место нахождения свиней был направлен наряд полиции, но после их прибытия животные были загнаны домой, а сам хозяин скрылся. Его до сих пор не могут найти.

23 июля житель поселка Тельма скончался после нападения на него стада свиней. Животные оказались на его придомовом участке. Он пытался прогнать свиней, но одна укусила его за ногу, из-за чего он потерял много крови и умер в больнице.