Свердловский министр провёл встречу с бастующими таксистами

https://static.news.ru/photo/b3dba448-1a81-11eb-af7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

30 октября в центре Екатеринбурга перед зданием городской мэрии собрались примерно 20 таксистов. Они устроили забастовку, желая выразить своё недовольство решением губернатора, согласно которому каждый из них обязан установить в своём автомобиле защитный экран. С протестующими приехал поговорить глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Он объяснил таксистам, которые жаловались во многом как раз на отсутствие объяснений, что побочные результаты чихания человека попадают на маску пассажира. При этом риск заразиться коронавирусом возрастает. Поэтому власти говорят не о «вакуумной упаковке» в машине для полного заграждения, а о защитном экране, который оградит людей от прямого контакта.

Старков подчеркнул, что человек, пока едет в такси, чувствует себя как в личном транспорте. Из-за этого ощущения пассажир и снимает маску.

Ограниченный круг общения, дружеская беседа с водителем. Это всё располагает к псевдобезопасности, — цитирует министра KP.RU.

Кроме того, водители возмутились тем, что установку экрана требуют от таксистов, а сотрудников общественного транспорта требование не касается. На это Старков заметил, что в автобусах, в отличие от такси, у водителя есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Также министр пообещал провести со всеми заинтересованными лицами круглый стол по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство водителей такси в Москве во время работы не соблюдают требования по профилактике заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проводившейся МАДИ и Роспотребнадзором.