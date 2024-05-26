Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону сухогруз врезался рубкой в железнодорожный мост

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В Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался в пролет разводного железнодорожного моста, пишет Telegram-канал Baza. По предварительным данным, судно потеряло управление. В результате ЧП на сухогрузе были повреждены капитанский мостик и рубка.

Очевидцы сообщили, что «Зеленга» пошла не посередине реки и оказалась на мелководье. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись два туристических судна. Уточняется, что теплоход «Соларис» протаранил прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ». Транспортная прокуратура опубликовала видео момента столкновения. На кадрах видно, что суда получили повреждения: вмятины и трещины в элементах конструкции.

До этого в Санкт-Петербурге теплоход после столкновения с другим судном врезался в опору Благовещенского моста над Невой. В пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа информировали, что правоохранители начали проверку по факту случившегося. Отмечается, что в результате происшествия обошлось без пострадавших.