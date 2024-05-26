Появилось видео столкновения теплоходов в Петербурге Транспортная прокуратура показала видео столкновения теплоходов в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Транспортная прокуратура опубликовала видео столкновения туристических судов в Санкт-Петербурге под Литейным мостом. На кадрах видно, что теплоход «Соларис» и прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ» получили повреждения: вмятины и трещины в элементах конструкции.

Кроме того, можно увидеть сам момент аварии. Камеры зафиксировали, как одно судно врезалось в другое сбоку, выломав несколько ограждений на палубе.

Ранее стало известно, что два туристических судна столкнулись в Северной столице. Информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что «Соларис» протаранил прогулочно-экскурсионное судно, точные причины выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура. Также сейчас подсчитывается ущерб от происшествия.

До этого на реке Ждановке в Санкт-Петербурге катер врезался в набережную. Уточняется, что судно потеряло управление и врезалось в бетонную опору, затем некоторое время крутилось на месте и протаранило каменную плиту. Водителя без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга увезли на скорой. Также в больницу с сотрясениями и ушибами попали двое пассажиров — 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.