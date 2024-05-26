Теплоход протаранил туристическое судно в Петербурге Два туристических судна столкнулись под Литейным мостом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна под Литейным мостом, сообщает Telegram-канал SHOT. Информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что теплоход «Соларис» протаранил прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ».

Точные причины выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура. Также сейчас подсчитывается ущерб от происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге теплоход врезался в опору Благовещенского моста над Невой после столкновения с другим судном. В пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа информировали, что правоохранители начали проверку по факту случившегося. Отмечается, что в результате происшествия обошлось без пострадавших. Теплоходы получили вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия, следы которого имеются на опоре Благовещенского моста.

До этого три корабля столкнулись в акватории Керченского пролива из-за шторма. Мощные волны сбили суда «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5», никто из людей не пострадал. «Матрос Шевченко» пытался выйти в открытое море, однако управлять им было невозможно. Сильные порывы ветра подтолкнули его на «Матроса Позынича», это судно не смогло сманеврировать от удара. После этого суда понесло на теплоход, снявшийся недавно с якоря.