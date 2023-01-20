Художнице Скочиленко продлили арест

Фото: Алексей Белозёров/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Саша Сколиченко

В Петербурге художнице Саше Скочиленко суд отказал в смягчении меры пресечения, сообщает Telegram-канал «ОВД-Инфо LIVE» (внесен Минюстом в список иностранных агентов). Обвиняемой также отказано в возврате дела в прокуратуру.

Отмечается, что в СИЗО Скочиленко находится с 13 апреля прошлого года.

Следствие считает, что 31 марта 2022 года в мaгазине на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Скочиленко поместила вместо ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию о российских военных. Ей предъявили обвинение по статьe УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Аргументируя досудебный арест Скочиленко, следствие заявило, что подозреваемая не живёт по месту регистрации и ранее привлекалась к административной ответственности, а также «препятствовала сбору доказательств» по данному делу.

Ранее сообщалось, что девушка не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей безглютеновой диеты. По данным СМИ, то, что Скочиленко приносят в СИЗО, она не может есть в силу ограничений по здоровью.