Суд в Хабаровском крае приговорил к 9 годам пособника терроризма

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В Хабаровском крае суд назначил срок в тюрьме и в колонии пособнику международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Отмечается, что мужчина изначально финансировал террористов, а в дальнейшем начал выполнять разведывательные функции.

Приговором первого Восточного окружного военного суда Юлдашев М. Ш. признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет (2 года в тюрьме, остальные в колонии строго режима), — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный передал другим членам организации аккаунт, зарегистрированный в одном из мессенджеров, для публичных призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма.

В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.

В ходе расследования также были установлены соотечественники подсудимого, располагавшие сведениями о его противоправной деятельности и не сообщившие об этом правоохранителям. Им назначены штрафы.

Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации силовиков, они занимались переправкой боевиков в Сирию и на Украину.