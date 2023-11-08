Суд вынес приговор солдату ВСУ за убийство гражданского Суд в Ростове приговорил к 19 годам солдата ВСУ, застрелившего гражданского

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Антон Чередник

Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы украинского военного Антона Чередника, застрелившего жителя Мариуполя, передает РИА Новости. Отмечается, что причиной убийства послужило то, что гражданский «неправильно» произнес слово «хлеб».

Суд определил по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Череднику 19 лет лишения свободы, — сказал судья.

По версии следствия, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю, ударив стволом автомата одного из них. Боец ВСУ потребовал произнести слово «хлеб» на украинском языке, а потом, под предлогом неверного произношения, расстрелял одного из мужчин.

Ранее Верховный суд ДНР также вынес вердикт по делу бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной минувшего года.

В сентябре военнослужащий морской пехоты ВСУ Валентин Василенко, ответственный за убийство 14 мирных жителей, был приговорен в ДНР к пожизненному заключению. Преступления он совершил в марте 2022 года во время боев за Мариуполь.