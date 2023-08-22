Боец «Азова» получил 22 года колонии за убийство мирного жителя в ДНР

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил бойца полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС. По данным агентства, мужчину обвиняли в расстреле мирного жителя Мариуполя. Инцидент произошел в конце марта 2022 года.

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрия Шегая. Он признан виновным, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в конце марта 2022 года Шегай задержал гражданского и доставил его на боевую позицию в поселке Мирный близ Мариуполя. Боец «Азова» заявил, что подозревает мужчину в поддержке специальной военной операции. Через некоторое время Шегай и сопровождавшие его военнослужащие ВСУ получили приказ командира о расстреле задержанного. Он убил его из автомата.

Полковник Микола Уршалович заявил, что бойцы полка «Азов» вернулись на линию фронта. По его словам, они участвуют в боях в районе Серебрянского лесничества, расположенного в Луганской Народной Республике. В свою очередь военный корреспондент Евгений Поддубный утверждает, что «азовцев» заметили в окрестностях Артемовска и Купянска.