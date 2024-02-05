Суд Екатеринбурга продлил арест подростку, зарезавшему студентку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест 15-летнему подростку, зарезавшему 17-летнюю студентку колледжа имени Ползунова, пишет KP.RU. В пресс-службе суда уточнили, что срок содержания под стражей подозреваемому продлили до 6 мая включительно. Подростку грозит до 10 лет заключения.

Срок содержания под стражей был продлен до 6 мая включительно. Обвиняется по части 1 статьи 105 УК «Убийство», — пояснили в пресс-службе.

По версии следствия, школьник зарезал студентку из ревности. Вечером 6 августа они находились в квартире его одноклассника. Девушку подросток зарезал в ванной комнате, после чего попросил друга сходить вместе с ним в супермаркет за мусорными пакетами. Позже стало известно, что студентка ушла на свидание назло матери.

Отец одноклассника подозреваемого ранее рассказал, что на момент убийства студентки в квартире находилось трое человек. Он уточнил, что его сын пригласил пару на ночевку. По его словам, подросток сначала набросился на девушку с молотком и попытался утопить в ванной. Позже школьник схватился за нож, а после убийства хотел расчленить тело, добавил мужчина.

Также стало известно, что школьник расправился со своей подругой, обвинив ее в измене. Как утверждается, подозреваемого задержали, когда он пытался скрыться с места преступления.