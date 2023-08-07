Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве 17-летней девушки пытался расчленить ее тело

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На момент убийства 17-летней студентки колледжа Ползунова в Екатеринбурге в квартире находилось трое человек, рассказал отец одноклассника 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве. В беседе с «КП — Екатеринбург» он уточнил, что сын пригласил пару на ночевку. По его словам, подросток сначала набросился на девушку с молотком и попытался утопить в ванной. Позже он схватился за нож, а после убийства хотел расчленить тело, уточняет мужчина.

Мы с женой в это время были на даче. После 22:00 мне пришла SMS о том, что девушку убивают. <...> Я столько крови никогда в жизни не видел. В итоге [подозреваемый] ударил ее ножом. От лица ничего не осталось. Просто ошметки валялись. Он также хотел расчленить тело девушки, — поделился мужчина.

По его словам, парень накинулся на девушку из-за того, что она якобы ему изменила. Подозреваемый также угрожал сыну мужчины, но в итоге запер его в ванной, а сам попытался сбежать. К этому времени приехала полиция, подростка задержали, уточняет хозяин квартиры, где произошло убийство.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что, по предварительным данным, около часа парень с девушкой выясняли отношения. По одной из основных версий, причиной убийства стала ревность. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все детали произошедшей трагедии.

Убийство 17-летней студентки колледжа из Екатеринбурга было совершено в ночь на 7 августа. Трагедия произошла на улице Надеждинской в Новой Сортировке. Подростки находились в гостях у друзей.