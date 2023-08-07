Появились детали убийства девушки ревнивым школьником в Екатеринбурге E1: школьник из Екатеринбурга убил подругу, подозревая ее в измене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьник из Екатеринбурга расправился со своей подругой, обвинив ее в измене, сообщает портал E1.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах. Как утверждается, подозреваемого задержали, когда он пытался скрыться с места преступления.

По информации журналистов, инцидент произошел в квартире другого школьника, который пригласил друзей, пользуясь отсутствием родителей. Там подростки распивали алкоголь, после чего гость начал выяснять отношения с подругой.

Он начал допрашивать ее, изменяет она ему или нет. Кричать, угрожать. Ответ его не удовлетворил, и он потом потащил девушку в ванную, заперся там с ней и стал избивать ее, — рассказал источник издания.

Одноклассник ревнивого школьника сообщил о произошедшем родителям, которые вызвали наряд полиции. К моменту приезда силовиков подозреваемый вывел друга покупать мешки для мусора, чтобы спрятать тело. Портал пишет, что правоохранители нашли убитую раздетой и изуродованной в ванной, где школьник ее избивал, а потом воткнул нож в шею.

Ранее сообщалось, что преступление произошло в ночь на 7 августа на улице Надеждинской в Новой Сортировке. Погибшей было 17 лет. Следственный комитет случившееся не комментировал.