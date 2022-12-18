Суд арестовал бывшего мэра Тынды Бывшего мэра Тынды Михайлову арестовали за злоупотребление полномочиями

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Марина Михайлова (Мягкова)

Бывшего мэра города Тынды Амурской области Марину Михайлову арестовали на один месяц и 29 суток. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте Благовещенского городского суда Амурской области. Михайлова ушла в отставку по состоянию здоровья незадолго до ареста, теперь ей грозит до семи лет лишения свободы. Дело в отношении чиновницы было возбуждено правоохранительными органами по материалам прокуратуры и УФСБ по Амурской области.

Суд пришел к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Михайлова может скрыться от органов следствия, уничтожить доказательства. Кроме того, уголовное дело находится в стадии, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств, — отмечается в сообщении инстанции.

Материалы, по которым было возбуждено дело, имеют отношение к договору со строительной компанией о капитальном ремонте улицы Красная Пресня. Бумаги были подписаны в прошлом году. Следствие считает, что Михайлова выплатила подрядчику 132 млн рублей за работы, которые так и не были проведены. Изначально предполагалось, что сумму станут выплачивать поэтапно. Контракт расторгли в прошлом августе. В октябре под стражу заключили генерального директора компании.

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