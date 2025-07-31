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31 июля 2025 в 13:39

Студент-уфимец рассказал, как его завербовали спецслужбы Украины

Арестованный студент из Уфы заявил, что фотографировал объекты ТЭК за деньги

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Студент из Уфы, арестованный по обвинению в государственной измене и подготовке диверсии в интересах украинской стороны, признался, что он фотографировал объекты ТЭК за денежное вознаграждение. По словам 17-летнего юноши, он специально ездил в Рязань и Казань на новогодних каникулах, чтобы снимать нефтезавод, детский сад и церкви. Сперва несовершеннолетнему заплатили 65 тысяч рублей, а после еще 50 тысяч, передает РИА Новости.

Отправив ему [куратору] пять-семь фотографий, я выполнил работу, и он скинул мне сумму в районе 65 тысяч рублей. Затем он попросил меня съездить в Казань, я попросил свою подругу, она поехала со мной, и мы сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. После чего он выплатил нам в районе 50 тысяч рублей, — рассказал задержанный.

Ранее в Рязани задержали россиянина по подозрению в госизмене. В пресс-службе ФСБ сообщили, что уроженец Молдавии мог передавать разведке Украины данные об оборонном предприятии и подразделении Вооруженных сил России.

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