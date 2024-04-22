«Страшилка из детства»: жителей Саранска напугали всплывшие в озере гробы В Лесном озере в Саранске всплыли гробы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жители Саранска заметили два плавающих в Лесном озере гроба, пишет издание «Подъем». В социальных сетях люди публикуют фото и вспоминают страшилки из детства о «всплывающих гробах». Власти тем временем заверяют в безопасности находки и утверждают, что они уже утилизированы. Что стало причиной произошедшего не поясняется.

Данные ящики оказались пустыми и не представляющими опасности для окружающих. Работниками муниципального предприятия городского округа Саранск проведена утилизация, — приводит издание ответ местной дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Москвы напугалась писку и царапанью в канализационных трубах своего туалета, куда пробралась, как выяснилось позже, крыса. Женщина вызвала МЧС, однако спасатели не смогли поймать грызуна и пришлось обращаться в службу отлова. Чем закончилась борьба со зверьком неизвестно.

До этого жители поселка Новое Доскино Нижегородской области испугались разгуливающего мужчину с ружьем, который стрелял по животным. В Сети появились кадры, как он целится по сторонам, однако произведенных выстрелов на видео не запечатлено. Делом занялась полиция.