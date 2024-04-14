Крыса из канализации напугала москвичку Mash: спасателей Москвы вызвали на отлов крысы в туалете

Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/Global Look Press

По данным Telegram-канал Mash, 54-летняя жительница Москвы вызвала МЧС, когда услышала странный писк и царапание в канализационных трубах туалета. Она испугалась, что грызун может ее укусить за половые органы.

Спасатели приехали по адресу, но поймать крысу не смогли. Москвичке пришлось обращаться в службу отлова. Чем закончилась борьба с грызуном, Mash не пишет.

Женщина присела на унитаз по известному делу и услышала странный писк и царапание внутри труб. Испугалась укуса и позвонила спасателям, — говорится в публикации канала.

Житель Монреаля ранее пошел в туалет и обнаружил в унитазе крысу. Мужчина попытался выбросить грызуна, однако тот дважды его укусил. Пострадавший обратился в больницу, где ему сделали укол от столбняка и отправили домой, однако спустя три недели его состояние начало стремительно ухудшаться.

В спальный район Петербурга 2 марта нагрянул необычный гость: на улицах бегал и прыгал огромный бобр. Грызуна, терроризировавшего горожан, отправили в Южно-Приморский парк, рассказали в комитете по природопользованию.

В Южном Бутово спасатели 1 апреля отловили ондатру, которая напугала местных жителей. Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщила, что животное бегало по подвальному помещению на улице Академика Семенова.