По данным Telegram-канал Mash, 54-летняя жительница Москвы вызвала МЧС, когда услышала странный писк и царапание в канализационных трубах туалета. Она испугалась, что грызун может ее укусить за половые органы.
Спасатели приехали по адресу, но поймать крысу не смогли. Москвичке пришлось обращаться в службу отлова. Чем закончилась борьба с грызуном, Mash не пишет.
Женщина присела на унитаз по известному делу и услышала странный писк и царапание внутри труб. Испугалась укуса и позвонила спасателям, — говорится в публикации канала.
Житель Монреаля ранее пошел в туалет и обнаружил в унитазе крысу. Мужчина попытался выбросить грызуна, однако тот дважды его укусил. Пострадавший обратился в больницу, где ему сделали укол от столбняка и отправили домой, однако спустя три недели его состояние начало стремительно ухудшаться.
В спальный район Петербурга 2 марта нагрянул необычный гость: на улицах бегал и прыгал огромный бобр. Грызуна, терроризировавшего горожан, отправили в Южно-Приморский парк, рассказали в комитете по природопользованию.
В Южном Бутово спасатели 1 апреля отловили ондатру, которая напугала местных жителей. Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщила, что животное бегало по подвальному помещению на улице Академика Семенова.