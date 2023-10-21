Стешин вступился за снесенный памятник бойцам ВОВ под Петербургом

Фото: vk.com/otradnoe_adm

В Ленинградской области перенесли памятник бойцам 55-й армии, которые погибли при обороне города, сообщил журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале. По его словам, мемориал стал помехой расширяющемуся коттеджному поселку в районе Отрадного. Однако по закону благоустроенные воинские захоронения не переносятся, указал журналист.

Нужно напомнить, что 55-я армия удерживала юг блокированного Ленинграда. В 1942 году армия вся «сточилась», погибла в этих местах и была отведена в тыл, за Неву в блокадное кольцо, — добавил Стешин.

Военный корреспондент Роман Сапоньков со ссылкой на официальные документы рассказал, что мемориал был расположен на месте захоронения 300 солдат. По его словам, администрация объяснила перенос памятника тем, что он был бесхозным и не состоял на учете. Однако фотографии с места говорят об обратном. Стешин также заметил, что мемориал был ухоженным.

По мнению Стешина, администрации следовало перед демонтажем сначала найти достойное место для переноса и людей, которые за ним ухаживали, отсыпать приличную площадку. Также не стоило приобретать участок с таким «этически-историческим обременением» и расширять коттеджный поселок в другую сторону.

Ранее в городе Приозерске Ленинградской области пропал с постамента памятник финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. В администрации Приозерского района заявили, что за сохранность объекта не отвечают, а куда делся объект — не знают.