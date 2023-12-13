Стая собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочка получила множественные травмы, ее доставили в больницу. Животных поместили в приют, следователи начали проверку.

Канал отмечает, что инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов. Школьница шла по улице и увидела лежавших на снегу собак. Сначала они начали лаять на нее, а затем набросились. Девочку спас случайный прохожий. По данным канала, напавшие животные не проходили стерилизацию и не были привиты.

Ранее стая бродячих собак напала на мужчину во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент случился возле Грузового проезда. По словам пострадавшего, он шел по обычному маршруту, когда увидел бежавшую к нему бездомную собаку, за которой следовало еще пять поменьше. Ему помог проезжавший мимо водитель «Газели», который несколько раз засигналил и отпугнул животных. Пострадавшему предстоит пройти курс прививок от бешенства.

До этого в Новой Москве немецкая овчарка напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его. Младенец был госпитализирован в критическом состоянии. Собака напала на мальчика во время прогулки, когда мать на несколько минут отошла домой. Вернувшись, женщина увидела, что пес вытащил младенца из коляски и трепал его на снегу. Впоследствии врачи стабилизировали состояние новорожденного.