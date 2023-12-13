Стая бездомных собак напала на мужчину в Петербурге

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Стая бродячих собак напала на мужчину во Фрунзенском районе Петербурга, сообщил телеканал «78». Инцидент случился возле Грузового проезда. По словам пострадавшего, он шел по обычному маршруту, когда увидел бежавшую к нему бездомную собаку, за которой следовало еще пять поменьше.

Я увидел, как на меня со стороны проезжей части бежит бело-рыжая собака большая, причём целенаправленно, а за ней ещё пять меньшего размера. Когда она сблизилась со мной на расстояние метра, я понял, что она конкретно за мной бежала и очень агрессивно настроена. Она сходу прыгнула и вцепилась мне в предплечье и повисла на руке, — рассказал мужчина.

Ему помог проезжавший мимо водитель «Газели», который несколько раз засигналил и отпугнул животных. Пострадавшему предстоит пройти курс прививок от бешенства.

Ранее в Новой Москве немецкая овчарка напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его. Младенец был госпитализирован в критическом состоянии. Собака напала на мальчика во время прогулки, когда мать на несколько минут отошла домой. Вернувшись, женщина увидела, что пес вытащил младенца из коляски и трепал его на снегу. Впоследствии врачи стабилизировали состояние новорожденного.