Стало известно, в какие регионы отправят харьковских беженцев В Курской и Воронежской областях готовятся к размещению харьковских беженцев

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1342 беженца из Харьковской области находятся во временных пунктах размещения в Белгородской области, в ближайшее время многие из них будут перенаправлены в соседние регионы, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. О готовности принять переселенцев уже заявили главы Курской и Воронежской областей Роман Старовойт и Александр Гусев. В настоящее время они готовят новые места для размещения украинцев.

Гладков подчеркнул, что сейчас контрольно-пропускные пункты на границе с Харьковской областью полностью разгружены.

В целом ситуация находится под контролем. Пункты пропуска, которые ещё вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, ещё ночью получили возможность перейти, — отметил он.

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что на территории региона развернуто 19 пунктов временного размещения, в которых уже находится около 1700 украинских беженцев. Местные власти пытаются обеспечить новые места для проживания.

Курская область готова помогать Белгородской области в приёме беженцев. У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней, — написал он.

Глава Воронежской области Александр Гусев уточнил, что поезд с 500 беженцами из Харьковской области прибудет на территорию региона уже вечером 11 сентября. К их приезду подготовлены 13 пунктов временного размещения.

По предварительным данным из Белгородской области, сегодня вечером в Воронежскую область прибудет поезд с 500 жителями Харьковской области. По моему поручению к их размещению уже готовы 13 пунктов временного размещения — как на территории Воронежа, так и в районах области, — поделился Гусев.

Ранее стало известно, что из-за мощных и непрекращающихся боевых действий в Харьковской области граждане Украины начали массово эвакуироваться в Россию. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлена длинная пробка на границе Харьковской и Белгородской областей. На записи видно, что сотни машин стоят без движения. Большинство автомобилистов скопилось на КПП Уразово в Белгородской области.

Позднее «Единая Россия» отправила своих волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на контрольно-пропускной пункт на границе с Россией для помощи беженцам.