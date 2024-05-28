Стало известно, почему племянник приемной матери-садистки пошел под суд Племянник опекунши в Екатеринбурге стал обвиняемым в деле об убийстве мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из главных свидетелей в екатеринбургском деле об убийстве пятилетнего мальчика в опекунской семье Наумовых стал фигурантом дела, передает E1.RU со ссылкой на осведомленный источник. Старший воспитанник семейства 21-летний Даниил Егольников исполнял все пытки над пятилетним мальчиком, как и другие старшие дети семейства. По версии следствия, указания им давала опекунша — Вероника Наумова.

Отличие Егольникова от остальных детей в том, что он на момент преступления уже был совершеннолетним. Молодой человек является племянником подсудимой. За время издевательств над ребенком он не сообщал о происходящем ни в полицию, ни в органы опеки.

Поскольку Даниилу исполнилось 18 лет на момент этих событий, то он несет полную ответственность за свои действия, в отличие от сестры Далера и других маленьких детей. От него не было официальных обращений в полицию и в опеку по поводу действий Вероники, — сообщил осведомленный источник.

Пятилетний подопечный Наумовых Далер погиб в декабре 2022 года, а его тело нашли в июне 2023 года. Оно лежало в спортивной сумке в погребе металлического гаража, который арендовала Вероника Наумова. Опекунша сама объявила мальчика в розыск и раздавала интервью о том, как переживает из-за его исчезновения.

В ходе следствия Наумова сказала, что мальчик утонул, когда его купали в ванной, а ее не было рядом. По ее словам, с ним в этот момент была 13-летняя сестра. Следствие не исключает, что девочка могла преднамеренно утопить брата. Наумова заявляла, что у погибшего ребенка было «подозрение на шизофрению» и около года назад он якобы «чуть не убил свою сестренку».