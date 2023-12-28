Стало известно, почему амурский тигр убивал собак в Приморье Амурский тигр в Приморье убивал собак из-за боли после огнестрельного ранения

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Ветеринары выявили старое огнестрельное ранение у амурского тигра, который нападал на собак в селе Дмитриевка в Приморье, сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр». Хищник мучился от боли в лапах и едва ходил, поэтому искал легкой добычи. Специалисты отметили, что именно человек сделал зверя конфликтным и вынудил охотиться на домашних питомцев.

Тигра, отловленного в Черниговском районе Приморья, сделал конфликтным человек. Дополнительный ветеринарный осмотр выявил у хищника застарелое огнестрельное ранение, — подчеркнули сотрудники центра.

Пока неизвестно, выживет ли молодой самец. Ветеринары предпринимают все усилия, чтобы помочь тигру, но его состояние оценивается как крайне тяжелое. По факту стрельбы в зверя будет возбуждено уголовное дело.

Хищник, о котором идет речь, ранее открыл охоту на собак в Черниговском районе. Самец весом 150–170 килограммов нападал на четвероногих в селах и держал в страхе местных жителей. Животное активно разыскивал «Охотнадзор», пока его не удалось изловить и усыпить при помощи транквилизатора, после чего тигра доставили в реабилитационный центр.

Также сообщалось, что в Хабаровском крае тигр убил местного жителя и его пса. Сначала дикое животное расправилось с собакой, а затем напало на мужчину, когда тот пошел к лесу по следам питомца.