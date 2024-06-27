Стало известно об аресте сообщника устроивших теракт в Дербенте боевиков РИА Новости: арестован сообщник организовавших теракт в Дербенте боевиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов арестовали сообщника боевиков, совершивших теракт в Дербенте, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева. По информации журналистов, задержанный помогал в организации нападения, однако напрямую в нем не участвовал.

Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно, — следует из заявления.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Жертвой теракта стал местный священник. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, всего были ликвидированы шестеро боевиков. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее сообщил об уничтожении пяти нападавших. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.