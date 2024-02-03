Стало известно о выводе новой российской подлодки из эллинга МО: состоялась церемония вывода из эллинга подлодки «Князь Пожарский»

Фото: Пресс-служба «Севмаш»/ТАСС

На северодвинском предприятии «Севмаш» провели торжественную церемонию вывода из эллинга новой атомной подводной лодки «Князь Пожарский» проекта «Борей-А», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В ведомстве отметили, что вооружение атомного подводного крейсера, его технические характеристики позволят эффективно выполнять все задачи по предназначению.

Сегодня, 3 февраля 2024 года, в Северодвинске на «Севмаше» (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А», — говорится в сообщении.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что подводные лодки четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» являются наиболее перспективными в России. Они находятся в составе Тихоокеанского флота. Речь идет о субмаринах «Александр Невский», «Князь Олег», «Владимир Мономах», «Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов».

Ранее эксперты американских СМИ назвали российские атомные подводные лодки проектов 885М «Ясень-М» и 945А «Кондор» одними из лучших в мире многоцелевых субмарин, предназначенных для борьбы с другими кораблями. Они отметили, что подлодки «Кондор» созданы специально для поиска и уничтожения американских судов с баллистическими ракетами, а подлодки «Ясень» играют ключевую роль в сдерживании и обороне и могут нести различное вооружение, в том числе новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности «Циркон».