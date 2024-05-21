Стало известно о состоянии работника аэропорта, которого переехал самолет Задавленный на Урале самолетом техник лишился ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотруднику аэропорта Кольцово в Свердловской области ампутировали ногу после того, как на него наехал самолет, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Вторую ногу медики стараются спасти, во время ЧП ее зажевало. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел 19 мая. Пилот «Уральских авиалиний» не дождался сигнала о старте и начал движение, пока сотрудник осматривал шасси самолета. Сразу после ЧП очевидцы вызвали буксир и скорую помощь. Вся команда лайнера отстранена от работы. Проводится внутренняя проверка.

До этого уточнялось, что, закончив осмотр, техник подписал документы, что все исправно, однако ему оставалось сделать еще несколько проверок перед началом полета. Тогда и произошло ЧП.

Ранее на севере Подмосковья однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет Zlin Z 142 пролетел над автодорогой на опасно низкой высоте. Представитель Росавиации сообщил, что корпорация намерена провести расследование инцидента. Он подчеркнул, что подобное пилотирование могло закончиться негативными последствиями.