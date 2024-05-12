Самолет пролетел прямо над крышами машин в Подмосковье и попал на видео Росавиация проведет проверку после пролета Zlin Z 142 над автодорогой

Фото: Dmitry A. Mottl/Public domain/Wikimedia Commons

Самолет Zlin Z 142

Росавиация намерена провести расследование инцидента, в ходе которого однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет чехословацкого производства Zlin Z 142 пролетел над автодорогой на опасно низкой высоте, сообщил представитель корпорации. По предварительной информации, инцидент произошел на севере Подмосковья. В Росавиации добавили, что подобное пилотирование могло закончиться негативными последствиями.

Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, произошедшего в субботу, 11 мая. Предварительно: на севере Подмосковья однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет чехословацкого производства — Zlin Z 142 совершил пролет на предельно малой высоте над федеральной автодорогой М8 «Холмогоры», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации добавил, что приоритетом корпорации является безопасность полетов. Это правило касается всех без исключения.

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