В екатеринбургском аэропорту самолет переехал человека Ural Mash: в Кольцово техник попал под колеса самолета «Уральских авиалиний»

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет рейса Екатеринбург — Бишкек переехал техника, который осматривал шасси, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, борт принадлежит компании «Уральские авиалинии». Пилот рейса не дождался сигнала и начал движение.

Как уточнил канал, закончив осмотр, техник подписал документы, что все исправно, однако ему оставалось сделать еще несколько проверок перед началом полета. После наезда самолета мужчина выжил, но получил множественные переломы, его госпитализировали. В результате произошедшего всю команду самолета отстранили, через три часа по маршруту вылетел другой борт.

Ранее на севере Подмосковья однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет Zlin Z 142 пролетел над автодорогой на опасно низкой высоте. Представитель Росавиации сообщил, что корпорация намерена провести расследование инцидента. Он подчеркнул, что подобное пилотирование могло закончиться негативными последствиями.

До этого СМИ сообщали об аварийной посадке в аэропорту Кирова пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Котласа в Раменское. Причиной стала неубранная передняя стойка шасси после взлета.