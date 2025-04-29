Стало известно о продвижении ВС России к важному селу в ДНР Марочко заявил, что российская армия вплотную подошла к Григоровке в ДНР

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ВС РФ в зоне СВО

Российские войска вплотную подошли к селу Григоровка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, армия РФ продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечила себе прикрытие для атак.

В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка. В кременских лесах уничтожены два опорных пункта вооруженных формирований Украины, — сказал он.

Ранее российский штурмовик 51-й армии с позывным Каскад заявил, что группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске в Донецкой Народной Республике. По его словам, военнослужащие переговаривались на характерной смеси польского и русского языков, использовали характерные выражения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Штурмовик добавил, что военнослужащие, которых он слышал за спиной, оказались очень хорошо экипированы. На попытки выйти на контакт они не отреагировали.

До этого Марочко рассказал, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. По его словам, это вынудило командование Вооруженных сил Украины срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.