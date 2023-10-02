Стало известно о пострадавшей при обстреле Макеевки со стороны ВСУ СЦКК: женщина получила серьезные ранения в Макеевке при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Женщина пострадала при обстреле ВСУ Макеевки в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Сообщается, что в результате атаки она получила серьезные ранения.

Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах [Донецкой Народной] Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) — на территории дачного поселка Ягодка тяжелые ранения получила женщина 1960 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село Случевск в Погарском районе Брянской области. По его информации, ВСУ вели атаку из танков. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Отмечается, что украинская армия обстреливала населенный пункт на протяжении получаса. Первый снаряд калибра 125 мм прилетел около 14:00 накануне, 1 октября, а в течение 30 минут зафиксировано было еще три удара, говорится в публикации. По информации канала, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также удалось избежать.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия открыла огонь по селу Козинка в Грайворонском районе. Один из снарядов повредил крышу частного дома, никто не пострадал, уточнил глава региона.