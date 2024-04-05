Стало известно, кто заменит Чибиса на время его лечения Замглавы Мурманской области Аксенова заменит Чибиса на время его лечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого ранее было совершено покушение, заменит его заместитель, сообщили власти региона. Речь идет о Надежде Аксеновой, которая также является руководителем аппарата правительства области.

В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей Губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову, заместителя Губернатора Мурманской области — руководителя Аппарата Правительства Мурманской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатору провели операцию. Вероятнее всего, он будет проходить лечение в Мурманской областной больнице, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина. По ее словам, главу региона не планируют переводить в Москву.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин позвонит Чибису, как только представится такая возможность. Он добавил, что покушение должно быть расследовано в самые короткие сроки. Комментируя вопрос об усилении безопасности для чиновников, он отметил, что этим должны заниматься соответствующие службы.