Стало известно о планах Путина позвонить Чибису Песков: Путин позвонит Чибису при первой возможности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, как только представится такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что покушение должно быть расследовано в самые короткие сроки, передает ТАСС.

Сейчас он был прооперирован. Как только представится возможность, конечно, президент позвонит Чибису. Мы, в свою очередь, желаем ему скорейшего выздоровления. Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки, — заявил Песков.

Комментируя вопрос об усилении безопасности для чиновников, он отметил, что этим должны заниматься соответствующие службы. По словам представителя Кремля, в первую очередь нужно выяснить, является произошедшее системной угрозой или это был отдельно взятый случай.

О нападении на Чибиса стало известно 4 апреля. Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой показан нож злоумышленника, ранившего главу области. На кадрах нож представлен лежащим на талом снегу, лезвие холодного оружия достигает порядка 10 сантиметров, рукоять же частично перемотана изолентой.