Стало известно, как наказали занявшуюся сексом на пляже парочку В Сочи пару посадили на трое суток за секс на пляже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сочи полиция задержала парочку, занимавшуюся сексом на пляже на глазах у людей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. Мужчину и женщину приговорили к административному аресту на трое суток. В полиции уточнили, что правонарушители будут отбывать наказание в разных камерах. Любовникам инкриминировали статью о мелком хулиганстве.

В полицию Адлерского района Сочи возмущенные граждане сообщили, что в обеденное время на пляже обнаженные мужчина и женщина совершают действия интимного характера. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 36-летних нарушителей общественного порядка. <...> Решением суда пара проведет трое суток под административным арестом, но уже в разных камерах, — сообщили в УМВД.

Ранее юрист Юрий Аванесов рассказывал, что за секс в общественных местах нарушителям полагается штраф в размере до одной тысячи рублей. Также суд может отправить нарушителей за решетку на срок до 15 суток. При этом если очевидцами полового акта станут дети, то действие будет расцениваться как развратное, за которое полагается значительно более серьезное наказание.