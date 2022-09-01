Адвокат рассказал о наказании за секс в общественных местах Адвокат Аванесов: секс в общественных местах грозит штрафом или уголовным наказанием

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За секс в общественных местах нарушителям полагается штраф в размере до одной тысячи рублей, рассказал «Газете.Ru» юрист Юрий Аванесов. При этом если очевидцами полового акта станут дети, то действие будет расцениваться как развратное, за которое полагается значительно более серьезное наказание.

В данном случае действия участников <...> образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ и грозит наложением административного штрафа в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до 15 суток, — объяснил эксперт.

Аванесов отмечает, что к ответственности могут привлечь при наличии доказательств правонарушения, которые могут быть собраны самими очевидцами или быть полученными с помощью видеокамер, установленных в общественных местах или на транспорте.

Юрист предупреждает, что если очевидцами полового акта в общественном месте стали несовершеннолетние, то это может быть квалифицировано по ст. 135 УК РФ как развратные действия.

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