Стало известно, где ВСУ применяют против гражданских кассетные боеприпасы ВГА: ВСУ применяют кассетные боеприпасы против гражданских в Харьковской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреливают кассетными боеприпасами населенные пункты в Харьковской области, где еще находятся мирные жители, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС. По его словам, это удалось установить в ходе оперативно-следственных мероприятий. В частности, украинские военные обстреляли село Глубокое, в котором погибло более 20 мирных жителей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что силами вооруженных формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которых, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации, — сказал Лисняк.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не прекратит создавать санитарную зону, пока полностью не обезопасит свою территорию от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в настоящее время такая работа продолжается в Харьковской области.

Также стало известно, что группировка ВСУ в городе Волчанске Харьковской области в ближайшее время может оказаться в котле. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что российские военнослужащие берут под контроль данную территорию метр за метром.