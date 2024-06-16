В Кремле ответили, до какого момента Россия будет создавать санитарную зону Песков: РФ будет создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не прекратит создавать санитарную зону, пока полностью не обезопасит свою территорию от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время такая работа продолжается в Харьковской области.

По Харьковской области идет работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, предложив ему задуматься о мирном предложении Владимира Путина. Песков отметил, что итоги потенциальных переговоров нужно будет подтвердить системой гарантий, чтобы обеспечить доверие к ним.

До этого Путин заявил, что для начала диалога Москвы и Киева украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, президент России потребовал Украину отказаться от планов вступить в НАТО. По словам главы государства, он готов сесть за стол переговоров «хоть завтра».