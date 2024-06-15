Стало известно о новом возможном котле для ВСУ в Харьковской области Водолацкий: группировка ВСУ в Волчанске вскоре окажется в котле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группировка Вооруженных сил Украины в городе Волчанске Харьковской области в ближайшее время окажется в котле, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, российские военнослужащие берут под контроль данную территорию метр за метром.

Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел, — подчеркнул парламентарий.

Водолацкий объяснил, что Волчанск хорошо укреплен, построены бетонные заграждения и укрепрайоны. Он отметил, что брать его в лоб и посылать бойцов на штурмы бессмысленно. Поэтому действия российской армии в том направлении были замедлены с целью защиты и спасения бойцов.

Виктор Водолацкий также допустил, что через месяц-полтора закончится зачистка территории Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР), и там начнется восстановление мирной жизни. Он добавил, что оставшиеся в серой зоне населенные пункты небольшие, но это все равно территория России.

После полного освобождения ЛНР начнется формирование санитарной зоны, протяженностью недолета тех ракет, которые поставляются на Украину из западных стран, продолжил Водолацкий. Сейчас это 30 км, отметил парламентарий. Если Киев получит боеприпасы большей дальности, санитарная зона достигнет 500 км, резюмировал он.

Ранее в Сети появились кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. Как утверждает Telegram-канал «Изнанка», таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.