Стало известно, что осталось от 300-тысячного Херсона Сальдо: население 300-тысячного Херсона сократилось в шесть раз

Население находящегося под контролем Киева Херсона за последнее время сократилось в шесть раз, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, от 300-тысячного города осталось порядка 50 тысяч.

По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тысяч жителей, по нашем оценкам на самом деле в Херсоне не более 50 тысяч человек — все, что осталось от 300-тысячного города, — рассказал он.

Он отмечает, что значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или скрывается от мобилизации. В связи с этим общественно-экономическая жизнь города умирает. Доходы населения при этом падают, а цены растут. За второй квартал они увеличились на 15-20%.