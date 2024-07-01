На Херсонщине оценили попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра Сальдо назвал провальными попытки ВСУ прорваться на левый берег в районе Днепрян

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы России пресекли все попытки украинских войск прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо. По его словам, атаки противника были отбиты и обернулись для него большими потерями.

После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями, — сказал он.

В Минобороны России ранее сообщили, что подразделения Южной группировки войск установили контроль над населенными пунктами Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике противника. Бои велись в нескольких населенных пунктах, среди которых Часов Яр, Курахово, Курдюмовка и другие.

Также в ведомстве сообщили о ликвидации склада боеприпасов украинской армии. Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н». За сутки удалось отразить несколько атак штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что российские военные отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области, сейчас идут бои на островах. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что армия России активизировала боевые действия на данном направлении.