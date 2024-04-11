Стало известно, что будет с домами Оренбуржья после схода паводка Эксперт Сиваев: многие дома Оренбуржья можно будет восстановить после паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Большинство затопленных домов в Оренбургской области можно будет восстановить после схода паводка, заявил в разговоре с NEWS.ru специалист по управлению городским хозяйством, профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев. Он предположил, что вода не нанесет зданиям такой ущерб, который потребует их сноса.

В подавляющем большинстве случаев [пострадало] частное жилье — односемейные дома. Фундаменты точно будут подмыты, но это, как правило, не вопрос сноса. Подавляющая доля этого жилья подлежит восстановлению, — сказал эксперт.

Сиваев считает, что конструктивные элементы зданий останутся целыми. Однако ремонтные работы все равно потребуются, так как из-за воды полы, мебель и отделка придут в негодность, подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев призвал привлечь к ответственности лиц, виновных в разрушении дамбы в Орске. Он не исключил, что в ходе расследования могут быть выявлены случаи хищения бюджетных средств.

До этого комиссии по оценке ущерба начали работать на территориях, где отступил паводок в Орске. По последним данным, уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров. В зоне подтопления оказались 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.