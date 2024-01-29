Стали известны подробности гибели на Урале детского хоккейного тренера Погибший в ДТП на Урале хоккейный тренер Плешков вез команду с игры из Уфы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер детской хоккейной команды «Кедр» Виталий Плешков, погибший в ДТП под Новоуральском, возвращался с 18 подопечными в автобусе после соревнований в Уфе, сообщает «КП — Екатеринбург». По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо у автобуса.

Как пишет издание, трагедия произошла 289-м км Серовского тракта. Автобус врезался в легковой автомобиль «Ситроен». В Минздраве Свердловской области сообщили, что 67-летний Виталий Плешков скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Он проработал детским тренером более 40 лет, у мужчины остались жена, дочь и внук. Как рассказал коллега погибшего Вячеслав Данченко, одним из учеников Плешкова был хоккеист КХЛ Алексей Макеев, выступающий за уральский «Автомобилист».

Сразу после института он начал работать с детьми, а параллельно тренировал и взрослых. Году в 1984-85-м он стал тренером. Виталий Алексеевич был первым тренером хоккеиста «Автомобилиста» Алексея Макеева. Сейчас он — гордость нашего города, — рассказал Данченко.

В ДТП также погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Пострадали трое хоккеистов, один из них в тяжелом состоянии отправлен в больницу в Екатеринбург, двое других спортсменов госпитализированы в больницу Новоуральска.

Ранее стало известно о гибели трех человек в результате столкновения автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, и легкового автомобиля в Свердловской области. Авария произошла утром 29 января в районе поселка Верх-Нейвинский.