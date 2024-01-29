Три человека погибли в ДТП с автобусом детской хоккейной команды на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, и легкового автомобиля в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. В ведомстве уточнили, что все трое находились в легковушке.

Авария произошла утром 29 января в районе поселка Верх-Нейвинский. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen.

Погибли три человека, — сказал собеседник агентства.

По данным E1.RU, в автобусе находились 16 человек, информации о пострадавших среди них нет. Хоккейная команда возвращалась в Новоуральск из Уфы. Накануне автобус проходил техосмотр, неисправностей не было обнаружено.

Ранее в Краснодарском крае столкнулись пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, и грузовой автомобиль Hyundai. В результате ДТП погибли пять человек. Еще восемь, в том числе двое детей, пострадали. По предварительным данным, виновным в аварии считается водитель автобуса, который уснул за рулем и выехал на встречную полосу.