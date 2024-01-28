Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять человек погибли и еще восемь пострадали в результате ДТП в Павловском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Пострадавших направили в больницы.

Авария произошла минувшей ночью в районе станицы Новоулешковской на 15-м километре трассы Р-217. Там столкнулись пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, и грузовой автомобиль Hyundai.

В результате ДТП пострадало 13 человек, из них пять человек погибло, — говорится в сообщении.

В краевом управлении МВД уточнили, что в числе погибших — водитель автобуса и два пассажира, а также водитель и пассажир грузовика, передает телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя автобуса, уснувшего за рулем и выехавшего на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall.

До этого массовое ДТП произошло при въезде на дамбу возле порта Бронка, по направлению в сторону Кронштадта. Там столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб.