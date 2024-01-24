Стала известна судьба пассажиров поезда, высаженных в лесу ФПК начала служебное расследование из-за высадки пассажиров поезда в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Дочка» РЖД начала служебное расследование после высадки пассажиров из поезда лесу, сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. Людям принесли извинения и пообещали вернуть полную стоимость билетов.

Четверым пассажирам был оплачен проезд на такси до пункта назначения. Двое пассажиров были доставлены вслед идущим поездом, — рассказали в ФПК.

Представители компании пояснили, что шесть пассажиров поезда № 115/116 Томск — Адлер, которые ехали до станции Чернушка, «ошибочно вышли» на станции Щучье Озеро.

Одна из пассажирок, 20-летняя студентка, ранее рассказала, что проводница разбудила ее и еще нескольких человек, сообщив, что им пора выходить. Когда они поняли, что это не их станция, им пришлось несколько километров идти по морозу пешком. Девушка призналась, что у нее окоченели ноги. В итоге пассажиров подобрал следовавший по пути товарный поезд.

Ранее СМИ со ссылкой на результаты расследования ФПК писали, что кота Твикса, погибшего после высадки на мороз из поезда в Кирове, на самом деле выпустил пассажир, а не проводник, как предполагалось ранее. Хозяин питомца обнаружил пропажу лишь спустя 7,5 часа. Было опубликовано видео из вагона.