В Пермском крае проводница высадила пассажиров в лесу

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Пермском крае проводница поезда высадила нескольких пассажиров в лесу и тем пришлось идти несколько километров, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Женщина ошиблась станцией из-за нарушенного расписания, в РЖД пообещали дать письменные объяснения.

Как рассказала каналу 20-летняя студентка, проводница разбудила ее и других пассажиров, ехавших до города Чернушки, и сообщила, что они прибыли. Когда те поняли, что находятся на станции Щучье Озеро, было поздно и им пришлось идти пешком по морозу. В конце концов людей подобрал товарный поезд.

Там не только нас выкинули, там еще женщины с детьми оказались. Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и все. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас, — сообщила девушка.

Студентка также подчеркнула, что проводница странно вела себя еще во время посадки. При этом родители девушки, которые пришли встречать дочь в Чернушке, но не обнаружили среди прибывших, утверждают, что сотрудница была пьяна. Студентке пришлось обратиться к врачам из-за переохлаждения.

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота по кличке Твикс и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Животное замерзло. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину, которая высадила кота Твикса на мороз на вокзале в Кирове, временно отстранили от работы.