Стаффорд покусал 12-летнюю девочку на глазах у прохожих в Ростове Mash: стаффорд набросился на 12-летнюю девочку со шпицем в Ростове-на-Дону

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону стаффорд покусал 12-летнюю девочку на глазах у прохожих, сообщает Telegram-канал Don Mash. Ребенок гулял со своей собакой, когда за ними увязался соседский пес бойцовой породы.

По информации канала, инцидент произошел вечером в субботу, 27 января. Девочка гуляла с померанским шпицем во дворе дома, на протяжении всего времени их преследовал стаффорд. У подъезда дома пес накинулся на ребенка и вцепился ему в руку. На крик отреагировали прохожие, которые отбили пострадавшую.

Девочку отвезли в больницу, ей назначили уколы от бешенства. Mash отмечает, что после инцидента родители ребенка пришли к хозяину стаффорда, чтобы разобраться в ситуации. По их словам, он даже не извинился. На него написали заявление в полицию.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что дело об избиении девушки в Москве, сделавшей замечание женщине за выгул крупных собак без намордника, повторно возбудили после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина. Ранее по ситуации уже было возбуждено два уголовных дела, однако их отменили.

Кроме того, в Хабаровске стая бездомных собак загрызла местного жителя. Животные напали на прохожего рядом с остановкой «Улица Сурикова». Псы окружили жертву и не подпускали очевидцев, которые попытались помочь пострадавшему.