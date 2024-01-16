Стая бездомных собак загрызла мужчину в Хабаровске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стая бездомных собак загрызла местного жителя в Хабаровске, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Животные напали на прохожего рядом с остановкой «Улица Сурикова».

Инцидент произошел утром во вторник, 16 января. Собаки набросились на 38-летнего мужчину, окружили и не подпускали прохожих, которые пытались ему помочь. Через некоторое время его удалось отбить, но он получил тяжелые травмы и позднее скончался в скорой. На месте происшествия работают следователи и прокурор. Возбуждено уголовное дело о халатности.

12 января в Омске изловили двух бродячих собак из стаи, которая ранее набросилась на ребенка. Бригада по отлову выехала на место происшествия сразу после случившегося. На ребенка бросились трое псов, они повалили школьника и прокусили ему ногу. Пострадавшего спас мужчина, который проходил мимо и разогнал собак. Он также проводил мальчика до подъезда.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти Бурятии не смогли гуманными способами решить проблему с бездомными животными. Так он прокомментировал усыпление 18 собак в бурятских приютах после принятия властями региона закона, разрешающего эвтаназию животных.