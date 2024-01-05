Средства ПВО уничтожили украинский «Нептун» над Черным морем МО: украинскую ракету «Нептун» сбили над акваторией Черного моря

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Снаряд был ликвидирован около 12:30 мск в пятницу, 5 января.

5 января т. г. около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в регионе. Он предупредил местных жителей, что дым над Севастопольской и Стрелецкой бухтами — это табельные средства маскировки, используемые военными.

При этом в Минобороны РФ рассказали об очередной попытке Вооруженных сил Украины произвести удар по объектам в России с применением беспилотников. Минувшей ночью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 36 дронов над Крымом и один БПЛА над Краснодарским краем.

Кроме того, морской беспилотник ранее был обнаружен на побережье в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.