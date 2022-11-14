Спасённых в Сибири медвежат отправили на реабилитацию в Ленобласть

Фото: Romero/face to face/Global Look Press

Зоозащитница Елена Боченкова рассказала, что осиротевших медвежат Мишель и Яшу из Новосибирской области отправили в реабилитационный центр в Ленобласти, сообщает «Сиб.фм». До этого активистка спасла одного из медвежат, самостоятельно поймав его в клетку, после чего на нее обрушилась критика со стороны зоозащитного сообщества, а в Минприроды заявили, что такая «самодеятельность» волонтера не укладывается в рамки закона. Однако Боченкова убеждена, что без ее помощи Мишель могла погибнуть.

Мы отловили медведя, а потом все стали героями. Я не хочу опускаться до их уровня, но медведь бы погиб. Если я ещё когда-то, где-то откопаю какого-то динозавра или мамонта, я всё равно поеду на помощь, несмотря на всю эту критику в мой адрес <...>. Почему три месяца вся эта информация ходила по зоозащитным группам, но никто не поехал в лес спасать медведя, потому что это страшно и опасно, — возмутилась зоозащитница.

Боченкова рассказала, что отправилась на помощь медвежатам сразу же, как появилась возможность — до этого ей мешали семейные проблемы, так как ее свекровь была при смерти. Как только ее похоронили, активистка поехала ловить осиротевших медвежат.

Второго медвежонка нашел егерь, после чего Яша и Мишель были направлены в специализированный центр реабилитации для животных в Ленинградской области. После реабилитации животных выпустят в живую природу.

Мать ребенка, которого медведь укусил за плечо в ходе циркового представления в селе Поярково в Амурской области, ранее встала на защиту животного и цирковой труппы. Лилия — так зовут женщину — рассказала, что ее ребенок в порядке и ничего страшного с ним не произошло. Она выступила против того, чтобы усыплять медведя.