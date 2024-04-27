Спасенную от паводка лошадь спустили на землю с помощью крана Спасенную от паводка лошадь спустили на землю с помощью крана под Оренбургом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Оренбургской области спасенную от паводков лошадь спустили с балкона при помощи крана. Об этом сообщает телеграмм-канал «Сапа».

Уточняется, что владельцы лошади оставили ее на своем участке в СНТ «Осинки». Во время паводка соседи забрали животное и поселили у себя дома. Лошадь жила на первом этаже, однако когда вода начала подниматься, животное пришлось заманивать на второй этаж.

Там хозяева дома обустроили ей временное пристанище на балконе. Лошадь пробыла там несколько дней. Когда вода начала спадать, встал вопрос о том, как спустить животное вниз. В итоге было принято решение вызвать эвакуатор, который переместил лошадь на первый этаж.

Ранее сообщалось, что число жилых домов, подтопленных в результате паводка на территории России, снизилось почти на три тысячи. На текущий момент в зоне затопления остаются около 11 тысяч строений.

При этом утром 27 апреля в селе Абатском Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. Глава Абатского района Игорь Васильев оповестил жителей о рисках затопления улиц водой из реки Ишим. По данным информационного центра правительства региона, в утренние часы уровень в ней составлял почти 1200 см.