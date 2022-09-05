Спасатели приземлились на Ключевском вулкане, где погибли туристы Вертолет доставил спасателей на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов

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Вертолет со спасателями, отправившимися на помощь застрявшим на Ключевском вулкане туристам, приземлился на склоне сопки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС», передает РИА Новости. Спасатели начали восхождение к оставшимся в живых туристам.

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина, — сообщили в учреждении.

Спасатели начали подъем к туристам, двое из которых остаются на высоте более 4100 метров, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров, — отметили в ведомстве.

3 сентября один из гидов группы из 12 туристов, совершавшей восхождение на сопку, обратился за помощью к спасателям. Он сообщил, что пять человек погибли при падении с высоты, еще один турист пострадал и находится без сознания. Один гид сломал ногу. Впоследствии число жертв возросло до шести, а позднее — до восьми человек.

Краевая прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова будет проведена проверка организации и проведения туристического тура.